Riapre Municipio Briga Alta, tra più piccoli comuni Italia

(ANSA) - CUNEO, 30 OTT - Briga Alta, uno dei più piccoli Comuni italiani con appena 42 abitanti in provincia di Cuneo, riapre il municipio dopo 5 anni in cui tutti i servizi, ma anche i seggi elettorali, sono stati delocalizzati 25 chilometri più a valle nel Comune di Ormea. L'alluvione di novembre 2016 aveva obbligato alcuni residenti di Briga Alta a evacuare le abitazioni e l'allora sindaco aveva dovuto trasferire tutti gli uffici a Ormea, anche per i danni alle strade.

Il paese è formato da tre borgate (Piaggia, Carnino, Upega) all'incrocio tra Piemonte, Liguria e Francia. La sindaca Federica Lanteri, insegnante, riaprirà il municipio il 6 novembre, alle 11, dopo un anno di lavori. "La sede comunale ospita, oltre ai rinnovati uffici e alla sala del Consiglio, anche una sala polivalente, un'infermeria e due locali che potranno in futuro ospitare attività commerciali". (ANSA).