Green pass: in 4mila a Milano, il corteo cambia percorso

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Sono più di 4mila, secondo la Questura di Milano, i partecipanti al corteo milanese contro il green pass. Il corteo si è diviso con il gruppo principale di manifestanti, all'altezza di via Monte Santo, che ha deviato dal percorso programmato e autorizzato dalla questura per imboccare via Galileo Galilei in direzione Stazione Centrale, provocando l'arretramento degli agenti schierati. Poche centinaia, invece, le persone che stanno seguendo il percorso concordato ieri.

(ANSA).