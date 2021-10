Giovane ferito alla testa a Milano, in coma farmacologico

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - E' in coma farmacologico un ventenne che è stato trovato venerdì sera prima delle 21 con una ferita alla testa, causata da un oggetto appuntito, in strada in viale Molise a Milano - all'altezza dell'ex macello occupato abusivamente da una serie di sbandati, accanto al centro sociale Macao.

Il giovane è stato trasportato all'Istituto Clinico Città Studi dai soccorritori del 118 ed è ora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.

Sull'episodio indagano gli agenti della Questura. (ANSA).