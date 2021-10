G20: mogli e mariti dei leader al Colosseo e Villa Pamphilj

In giro per Roma a visitare i monumenti della città. E' anche questo il G20 della capitale, al di fuori del summit tra i leader mondiali in corso alla Nuvola.

Con l'inizio del vertice del G20 è iniziato anche il programma delle consorti e dei mariti dei leader che, accompagnati dalla first lady Serena Draghi, si sono recati prima al Colosseo poi a Villa Pamphilj. Dodici i partner presenti di cui solo due uomini, il marito della cancelliera tedesca Angela Merkel, Joachim Sauer, e quella della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Heiko von der Leyen. La giornata proseguirà con una visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina per finire con un giro alla Terme di Diocleziano, al quale prenderanno parte anche i leader tranne il presidente Usa Joe Biden e quello brasiliano Jair Bolsonaro, e la cena offerta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

Assaggi di prodotti locali, selfie per le strade di Roma, tutto rigorosamente senza mascherina. La passeggiata di ieri del presidente brasiliano Jair Bolsonaro nella Capitale è raccontata un video pubblicato dallo stesso capo di Stato sul suo profilo Twitter. Con il sottofondo dell'Inno di Mameli, le immagini mostrano il leader sudamericano passeggiare a Piazza della Rotonda e a Fontana di Trevi. Nella camminata, Bolsonaro è accompagnato dalla sicurezza e da alcuni cittadini, con i quali si concede fotografie e selfie, mentre qualcuno grida il suo nome e canta. Durante la passeggiata, il presidente brasiliano si concede anche una pausa gastronomica con un aperitivo in una salumeria accanto al Pantheon, dove mangia un panino e beve una Coca-Cola. Il video si chiude sfumando verso l'immagine della bandiera italiana.

Si tengono per mano, Carrie sorride, vestita di blu e non nasconde il pancino. Il primo ministro britannico Boris Johnson e consorte si sono concessi una serata romana alla vigilia del G20, con una cena a piazza Navona e poi due passi sulle scalinate di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna, di cui il Daily Mail pubblica alcune foto. Nonostante il nutrito seguito che li circonda, fra scorta e staff, la coppia in attesa del secondo figlio sembra essersi concessa un assaggio di 'vacanza romana', complice il clima clemente (almeno paragonato alle medie stagionali britanniche) prima del fitto programma del vertice con i grandi della Terra, cui Johnson prende parte prima di tornare in patria e presiedere la conferenza sul clima, Cop26, a Glasgow pure co-organizzata con l'Italia. Dopo la nascita di Wilfred nell'aprile del 2020 Carrie Johnson -che ha sposato il primo ministro Johnson nel maggio scorso in una cerimoni tenuta segreta fino alla fine- ha annunciato l'arrivo del secondo bebè, atteso per Natale.