Accoltellato durante litigio, muore 24enne a Barletta

(ANSA) - BARI, 30 OTT - Un 24enne è stato accoltellato nella notte durante un litigio nel centro di Barletta ed è morto questa mattina in ospedale. A quanto si apprende la vittima, con precedenti penali, sarebbe stata colpita con un unico colpo di arma da taglio all'addome al culmine di un litigio con alcuni sconosciuti cominciato all'esterno di un locale e proseguito nella centralissima piazza Duomo.

Trasportato all'ospedale Dimiccoli di Barletta, è stato sottoposto ad intervento chirurgico ma è morto alcune ore dopo.

Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Trani. Sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e identificare l'aggressore. (ANSA).