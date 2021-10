Maltempo: Venezia, annunciata lunedì acqua alta fino a 135cm

Torna l'acqua alta a Venezia con previsioni che indicano per lunedì 1 novembre una quota sul medio mare di 95-100 cm alle ore 8.30 e di 125-135 cm alle 20.30.

I dati sono frutto dalle previsioni del tavolo tecnico composto da Cpsm-Città di Venezia, IspraA e Cnr-Ismar. L'acqua alta di lunedì sarà provocata da venti di scirocco che spireranno sull'Adriatico dalle prime ore del mattino e che andranno intensificandosi via via per estendersi fino a spirare con forza su tutto l'Adriatico dalle ore 14 alle ore 21.

I valori, viene precisato dagli esperti, presentano ancora un' incertezza dovuta al mix tra contributo meteo e picco di marea astronomica.