Incendio e crollo Pinerolo: salgono a due le vittime

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Salgono a due le vittime dell'esplosione della palazzina di Pinerolo. E' morto all'ospedale Cto di Torino, dove era stato ricoverato in gravi condizioni, Dario Lisdero, 74 anni. Si tratta del marito di Maria Rosa Fiore, l'84enne morta sotto le macerie della sua abitazione di piazza Sabin.

Saranno sistemati in alcuni hotel di Pinerolo le 12 famiglie che non possono rientrare nelle loro abitazioni in piazza Sabin.

Lo ha reso noto il sindaco di Pinerolo, Luca Salvai, che ha fatto il punto della situazione nel corso di una conferenza stampa in Comune.

"Lo stabile è stato dichiarato inagibile, mentre quelli vicini lo sono, nonostante alcuni danni agli infissi", spiega il primo cittadino, annunciando che a breve saranno inagibili anche i garage del palazzo di fronte a quello in cui si è registrata l'esplosione. Tra i feriti, "due sono già stati dimessi e sono in buone condizioni", riferisce ancora il primo cittadino, che sulla causa dello scoppio ribadisce quanto detto questa mattina.

"Probabilmente è stata una fuga di gas - spiega - ma a decidere il perchè e il come saranno le perizie". La procura di Torino ha aperto una inchiesta, affidata al pm Alessandro Aghemo, che ha già effettuato un primo sopralluogo nell'edificio con vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).