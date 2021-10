G20:scattano chiusure a Roma, da strade a 14 metro

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Scattano oggi a Roma le misure restrittive alla viabilità, che rientrano nel piano di sicurezza messo a punto in vista del G20. Nel quartiere Eur dalle 19 è prevista un'area di massima sicurezza, di 10 chilometri quadrati, attorno a "La Nuvola": interdizione totale al transito veicolare e limitazioni al transito pedonale in tutte le aree limitrofe le sedi del vertice. Migliaia gli agenti della polizia locale impegnati sul campo, nei servizi di viabilità e nel presidio dei varchi. Anche tutta la zona del centro sarà off limits, con possibilità di temporanee chiusure al traffico. Da oggi e sino alle 6 dell'1 novembre l'intera metroferroviaria e di superficie subirà interruzioni, deviazioni e limitazioni per l'attivazione del dispositivo di sicurezza delle Autorità. Per 14 stazioni metro si prevede la chiusura.

Dalle 19 di stasera alle 6 del primo novembre, circolazione sospesa tra le stazioni di San Paolo e Laurentina. Chiuse le fermate Marconi, Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina. Fino a domenica, saranno chiuse anche le carreggiate centrali della Colombo (in entrambe le direzioni) nel tratto tra via Laurentina e viale dell'Umanesimo. Dalla stessa ora sino alle 6 della mattina di lunedì 1 novembre, è prevista sospensione delle fermate della metro B di Marconi, Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina.

Aree di sicurezza saranno istituite attorno alla piazza del Quirinale, alle Terme di Diocleziano e alla Fontana di Trevi.

Ancora oggi divieti di sosta e possibili chiusure nell'area di Palazzo Chigi. Provvedimenti analoghi domenica, invece, nell'area tra piazza Barberini, via del Tritone, via del Corso e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi. Dalle 13 di sabato, e sino a cessate necessità, chiuderanno le stazioni metro Repubblica, Circo Massimo e Colosseo e dalle 14 di Castro Pretorio, Cavour, Barberini, Termini, Spagna, Flaminio. Sempre per le 13 di sabato, la Questura ha disposto la chiusura degli accessi pedonali alla stazione ferroviaria di Roma Termini da piazza dei Cinquecento. Ai Parioli, tra divieti di sosta e fermata, è stata chiusa anche la pista ciclabile di viale Rossini.

Rigide restrizioni alla viabilità intorno alla stazione Termini, in particolare domani dalle 18.30 con la chiusura completa di via Nazionale al traffico e ai bus: consentito solo il transito a piedi "dopo un filtraggio". Il piano è illustrato sul sito dell'Atac, di Roma Mobilità e sui profili social della polizia locale di Roma Capitale. (ANSA).