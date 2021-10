Anziana di 90 anni muore per incendio in casa a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Una donna di 90 anni è morta a causa di un incendio, scoppiato nel pomeriggio, nella sua abitazione a Milano, in via Ponte Seveso nei pressi della Stazione Centrale. Lo ha reso noto il 118. L'anziana, che abitava al primo piano, ha avuto un arresto cardiaco sul posto ed è deceduta. Sono al momento ignote le cause del rogo. Sul posto sono andate ambulanze, automedica e la polizia. (ANSA).