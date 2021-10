Marito muore nel nubifragio di Pantelleria, la vedova si uccide

Si è uccisa buttandosi dal molo del porto per raggiungere il marito, una delle due vittime della tromba d'aria che lo scorso 10 settembre ha investito Pantelleria, provocando danni enormi all'isola.

La donna aveva 85 anni e, secondo quanto è stato ricostruito, prima di gettarsi in acqua aveva lasciato un biglietto nel quale aveva spiegato che non ce la faceva più a reggere l'assenza del marito. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha vista sul molo, ma i militari del Capitaneria di Porto non hanno fatto in tempo a salvarla e hanno potuto solo recuperare in mare il corpo privo di vita.