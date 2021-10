Maltempo: in Calabria domani allerta arancione sul Reggino

(ANSA) - CATANZARO, 28 OTT - Sarà quella di Reggio la provincia calabrese ad essere interessata principalmente dal ciclone in formazione tra la Sicilia e Malta che dovrebbe arrivare tra stasera e domani su Sicilia e Calabria. E' quanto si evince dall'allerta meteo diffusa oggi dalla Protezione civile regionale calabrese che sul reggino indica un'allerta arancione. Gialla, invece sulla fascia centrale (Vibo Valentia e Catanzaro) e per il Crotonese.

Sulla base del bollettino diffuso, per domani si prevedono "piogge e temporali sparsi, venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte". (ANSA).