Green pass, sabato a Milano presidio 'a difesa' della Cgil

Per sabato prossimo, quando a Milano è di nuovo previsto il corteo di protesta dei no green pass, è stato convocato dalle 16 un presidio "di tutte le forze democratiche e antifasciste" sul piazzale della Camera del Lavoro, che ha subito durante le ultime manifestazioni diversi tentativi di assalto.

"Ancora una volta - sottolinea la Cgil di Milano - siamo costretti a prendere posizione contro i gravissimi fatti avvenuti nel corso dei cortei no vax e no green pass. La manifestazione di sabato 23 ottobre, infatti, ha visto per la prima volta la partecipazione del gruppo neonazista Do.ra e la presenza di un ex Br, mai dissociatosi dalla lotta armata, si è conclusa con il tentato assalto alla nostra sede. Analoga situazione si era creata sabato 16 ottobre".

Secondo il sindacato, "non è più accettabile, inoltre, che piazza Fontana sia diventata luogo di appuntamento per chi poi sfila per le strade di Milano, come sono inaccettabili gli accostamenti delle misure anti covid al regime nazifascista, e lo striscione con la scritta 'Ora e sempre Resistenza'".

"La nostra concezione di libertà, trasmessaci dalla Resistenza, strettamente legata a quella del nostro prossimo e al bene comune - sottolinea -, si contrappone al concetto individualistico e personalistico di libertà, divenuto centrale nelle manifestazioni no vax".