Vaccini: Lombardia, al via terza dose per over 60 e fragili

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Da domani, mercoledì 27 ottobre, i cittadini lombardi over 60 e le persone maggiorenni con elevata fragilità potranno prenotare la terza dose del vaccino contro il Coronavirus. Le prenotazioni saranno possibili sul portale dedicato (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) o tramite call center al numero gratuito 800.894.545. Lo comunica in una nota la Regione, ricordando che la 'dose booster' può essere somministrata solo se sono trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

"Proteggersi con la terza dose di vaccino è molto importante soprattutto per i soggetti più fragili", spiega la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Dopo aver ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino, la terza è necessaria per continuare a essere protetti. I dati, infatti, dimostrano che la dose di richiamo, somministrata almeno sei mesi dopo la conclusione del ciclo primario, aumenta la protezione mentre questa, col tempo, tende ad abbassarsi", aggiunge Moratti. (ANSA).