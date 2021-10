Scritte no vax a Torino, anche davanti al liceo D'Azeglio

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Scritte No Vax sono comparse stamani in diversi punti a Torino, tra cui la zona del liceo D'Azeglio.

Il simbolo che le accompagna è quello dei "Vi-Vi" una sigla che finora ha messo a segno numerose iniziative analoghe, chiamate 'asfaltos' dagli attivisti, soprattutto in Emilia Romagna e Lombardia, ma anche in numerose altre località italiane, compresa la provincia di Cuneo.

I simpatizzanti si ritrovano in chat che sono articolate in vari livelli: ci sono dei canali in cui ricevono una sorta di addestramento, con delle indicazioni su come devono agire e su quali sono gli slogan da utilizzare. Una delle raccomandazioni principali è quella di restare rigorosamente anonimi.

In una delle scritte, nella parola vax la 'a' è cerchiata come nel simbolo che tradizionalmente si attribuisce all'anarchia. (ANSA).