Comune Firenze approva ruota panoramica, sarà alla Fortezza

(ANSA) - FIRENZE, 26 OTT - Semaforo verde per la ruota panoramica a Firenze. Ma non sarà né alle Cascine né tantomeno al piazzale Michelangelo, come inizialmente ipotizzato. La giunta comunale di Palazzo Vecchio ha approvato infatti la delibera che prevede l'installazione della ruota all'interno dei giardini della Fortezza da Basso.

La location è stata individuata d'intesa tra gli uffici del Comune e della Soprintendenza. A breve, secondo quanto appreso, uscirà un bando: gli interessati dovranno presentare un progetto che dovrà essere valutato da Comune e Soprintendenza. (ANSA).