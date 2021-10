Clima: opera Land art di 26mila metri dedicata a Cop 26

(ANSA) - VERONA, 26 OTT - Riproduce in formato gigante una foglia accanto ad un termometro la nuova maxi-opera di Land Art che l'artista veronese Dario Gambarin, l'ha realizzato come un omaggio ed uno stimolo per la prossima Conferenza mondiale sul Clima in programma a Glasgow dal 31 ottobre.

"Cop 26" è la scritta che accompagna l'immenso quadro naturale di 26.000 metri quadrati, 'disegnato' con trattore, aratro ed erpice rotante su un terreno agricolo a Castagnaro (Verona).

Gambarin in passato ha omaggiato con le sue performance di Land-Art personalità come Greta Thunberg, Papa Francesco, Biden, Putin,, Dante, Dostoevski. "E' un augurio - dice Gambarin - perché i 190 leader mondiali riuniti possano trovare un accordo su come affrontare i problemi legati al clima e limitare il riscaldamento globale. Oltre che al clima atmosferico mi piacerebbe si pensasse anche a quello socio-politico, compromesso in questo periodo dalla pandemia. Il nostro mondo è la più bella forma d'arte che si possa avere e vale la pena di lottare per fare di questa terra un posto migliore". (ANSA).