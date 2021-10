Cei: card. Bassetti, cattolici fondamentali per la politica

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "Voglio dire con forza che l'apporto dei cattolici per affrontare le crisi di cui si è detto, è fondamentale. Siamo sempre più convinti che le parole e i valori del Vangelo sono in grado non solo di dare una risposta alle domande di senso degli uomini, ma possono anche ispirare l'economia e la politica". Lo ha detto il Presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, nell'omelia della Messa conclusiva della Settimana Sociale dei cattolici che si è svolta a Taranto. (ANSA).