Open Arms: ammessi tutti testi, deporrà anche Richard Gere

(ANSA) - PALERMO, 23 OTT - Ministri ed ex ministri, l'ex premier Conte e anche l'attore Richard Gere sfileranno sul banco dei testi al processo all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio per aver vietato lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave spagnola Open Arms. Lo ha deciso il tribunale di Palermo che ha ammesso tutti i testi citati dalle parti. Tra i testimoni ammessi, oltre all'ex premier Conte e all'attore Richard Gere, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, e tre componenti del cosiddetto Conte uno: l'ex vice premier Luigi Di Maio e gli ex ministri ai Trasporti Danilo Toninelli e alla Difesa, Elisabetta Trenta. Citati anche l'ex direttore dell'Aise e l'ex premier maltese Muscat.

Il processo è stato rinviato al 17 dicembre per l'esame dei primi tre testimoni della Procura. (ANSA).