Giovane volontario lombardo annega in Costa Rica

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - E' morto tre giorni fa travolto da un'onda in Costa Rica Marco Penza, 27enne di Limbiate (Monza e Brianza) che era partito da meno di un mese per fare una esperienza come volontario in un campo per la salvaguardia delle tartarughe. E' stato travolto da un'onda nell'oceano Pacifico dove era a nuotare. Gli altri volontari che erano con lui non hanno potuto aiutarlo, ma hanno aperto una raccolta fondi online su Go fund me per sostenere le spese della famiglia per ritrovare il corpo e portare la salma in Italia.

"Amava i viaggi ed era una persona molto attiva. Amava l'arrampicata e passare tempo all'aperto nella natura", hanno scritto nell'appello per la raccolta fondi che è arrivata ad oltre ottomila euro.

Sulla sua pagina Instagram, si vede la passione di Marco per i viaggi, per la natura, e la fotografia. Fra le ultime foto proprio quelle di cascate e paesaggi del Costa Rica, un'immagine con gli amici a fare il bagno ai piedi di una cascata con allegata una citazione "perché a stare fermo ti opponi al flusso della vita. Diventi una pietra, quando invece dovresti essere un fiume".

Il papà e il fratello di Marco sono partiti per il Costa Rica, riferisce la pagina Facebook di notizie Voci di Limbiate, spiegando che su richiesta della famiglia ha deciso di disattivare i commenti al post sulla morte di Marco. (ANSA).