Uccide la ex a martellate: in silenzio davanti al gip

(ANSA) - BRESCIA, 22 OTT - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ezio Galesi, il 59enne che mercoledì sera a Castegnato, nel Bresciano, ha ucciso a martellate la ex Elena Casanova, di 49 anni.

Nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto l'uomo non ha risposto alle domande del gip Cristian Colombo. La notte dell'arresto, nell'interrogatorio al pm aveva ammesso le proprie responsabilità. "In quel momento volevo ucciderla dopo averla incrociata poco prima in un negozio" aveva raccontato Galesi.

Secondo le ricostruzioni l'uomo ha incontrato in un centro commerciale la ex e poi avrebbe rubato, secondo una dipendente, il martello utilizzato mezz'ora più tardi per commettere l'omicidio avvenuto attorno alle 19 e 30.

Fino alle 18 e 30 Galesi era rimasto al bar del paese che frequentava ogni giorno. (ANSA).