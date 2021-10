Rsa: associazione Felicita, chiederemo a gip imputazione coatta

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - L'archiviazione dell'indagine sul Pio Albergo Trivulzio rappresenterebbe "per noi un fallimento nella ricerca della verità e sancirebbe l'ingiustizia del sistema giuridico italiano". Ecco perché Felicita presenterà "opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura e nell'atto chiederà al gip di valutare l'imputazione coatta per i reati già ipotizzati, nonché di valutare di restituire gli atti ai pm per le incontrovertibili violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori". Lo hanno detto Alessandro Azzoni, presidente di Felicita, la principale associazione milanese per i diritti degli ospiti nelle Rsa nata dal comitato vittime del Pio Albergo Trivulzio, e l'avvocato Luigi Santangelo, alla conferenza stampa indetta per commentare la richiesta di archiviazione dell'inchiesta milanese sui contagi e i morti per coronavirus nella Rsa, nella primavera dell'anno scorso. (ANSA).