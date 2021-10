Roma: sprint su pulizia straordinaria, 1 novembre al via

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Sfalcio dell'erba, pulizia dei tombini e raccolta puntuale dei rifiuti con mezzi idonei ad eliminare i cumuli in città. Ecco in sintesi il piano straordinario di pulizia della città voluto dal neosindaco Roberto Gualtieri che dovrebbe entrare nel vivo l'1 novembre, o comunque agli inizi del mese prossimo, per concludersi a dicembre. Il programma è stato l'argomento principale di una riunione fatta ieri sera tardi con i presidenti dei municipi romani. Tra i nodi emersi sul fronte dello sfalcio c'è quello delle 6 mila strade romane (su 16mila) che restano scoperte in quanto fuori dal contratto di Servizio. Gualtieri ha annunciato ai minisindaci di aver già avviato una ricognizione delle economie per avviare il piano. (ANSA).