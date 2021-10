No Green pass: un migliaio in corteo a Udine

(ANSA) - UDINE, 22 OTT - "Tutti insieme con Trieste per l'Italia libera", è lo striscione che apre il corteo contro il Green pass che si sta svolgendo in queste ore a Udine e al quale partecipa un migliaio di persone.

Il corteo è partito alle 18.30 da piazzale Chiavris (Udine Nord) per dirigersi verso in piazza I maggio e piazza Libertà, dove è in programma un'assemblea con interventi degli organizzatori. In apertura di corteo un camion con la scritta Costituzione in azione e altri striscioni come "Movimento Italiano no green pass: Adesso basta", "La peggior dittatura è la falsa democrazia".

Tra i partecipanti ci sono esponenti dei "Metalmeccanici no pass" e "Autoferrotranvieri no Green pass". Mentre sfilano tra le strade del centro, i manifestanti scandiscono a gran voce slogan come "Studio e Lavoro senza passaporto" e "Trieste chiama e Udine risponde". Il corteo è continuamente monitorato dalle forze dell'ordine. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono state messe in atto alcune limitazioni al traffico veicolare. (ANSA).