Corteo no Green pass a Bolzano, un migliaio in piazza

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - Circa un migliaio di manifestanti no-Green pass si sono ritrovati in piazza Magnano a Bolzano dopo un corteo organizzato dal gruppo "Insieme" al quale si sono aggiunti anche altri collettivi costituitisi nelle scorse settimane, come i "Genitori attivi bz".

Il corteo, formato soprattutto da persone di lingua tedesca arrivate anche dalle valli altoatesine, è partito verso le 19 dai prati del Talvera. Giovani, famiglie e no vax, hanno sfilato ordinatamente per le vie del centro città scandendo slogan.

Qualcuno ha portato un cartello, altri una bandiera, poi la folla si è radunata nella piazza su cui si affacciano il palazzo della Provincia e la sede del Consiglio provinciale di Bolzano per ascoltare gli interventi dal palco. La manifestazione è terminata senza disordini verso le 21. (ANSA).