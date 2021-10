Mottarone, proseguono le operazioni per rimuovere la cabina

(ANSA) - STRESA, 20 OTT - Sarà un elicottero Eriksson a portare via, la prossima settimana, i resti della cabina della funivia del Mottarone precipitata lo scorso 23 maggio. I rottami saranno trasferiti alla stazione intermedia dell'impianto e lì verranno conservati, al riparo dalle intemperie.

In questi giorni i vigili del fuoco stanno proseguendo nella costruzione di un 'castello' di tubi d'acciaio necessario a stabilizzare la cabina per poi rimuoverla. Un'operazione delicata, utile a preservare anche le condizioni della testa fusa, ritenuta dai periti importante per comprendere le cause della rottura della fune.

Per motivi di sicurezza, l'area interessata alle operazioni è stata interdetta su decisione del Tribunale di Verbania. "Chiunque si dovesse recare nelle vicinanze della cabina senza avere preventivamente concordato l'intervento, per ragioni di sicurezza, sarà allontanato", ha precisato una nota del Comando provinciale dei carabinieri di Verbania. (ANSA).