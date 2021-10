Gualtieri domani in Campidoglio, scambio consegne con Raggi

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Roberto Gualtieri neo eletto sindaco di Roma andrà domani in Campidoglio. Per la prima volta dunque domani salirà a Palazzo Senatorio da primo cittadino della capitale dove ad attenderlo ci sarà la sindaca uscente Virginia Raggi. Tra i due avverrà uno scambio di consegne. Raggi aveva incontrato Gualtieri, come anche il suo competitor Enrico Michetti, prima del ballottaggio e gli avevi illustrato i dossier più importanti per la capitale. "Domani dopo la proclamazione, che credo avverrà a breve, andrò in Campidoglio per il passaggio di consegne, quindi per insediarmi. Proseguirò il lavoro di preparazione della squadra di governo e sulle prime azioni. Avremo di nuovo un colloquio con la sindaca, c'è da portare avanti la candidatura ad Expo". Lo ha detto il sindaco eletto di Roma Roberto Gualtieri, a margine del sopralluogo nel parco di via Francesco D'Isa, in zona Pantanaccio-La Storta, interpellato in merito alla formalizzazione della sua elezione.

