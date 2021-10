Green pass:manifestanti montano palco e luci in piazza Unità

(ANSA) - TRIESTE, 19 OTT - Non solo una manifestazione non autorizzata, ma anche un palco non autorizzato. Questo pomeriggio in piazza Unità in pochi minuti davanti al Municipio in pochi minuti i manifestanti hanno montato un palco completo di microfono, amplificazioni, casse acustiche e luci. A montarlo sarebbe stata una ditta specializzata su richiesta di alcune persone che partecipano alla protesta no green pass.

Secondo quanto si è appreso, né il Comune né la Questura hanno ricevuto alcuna richiesta in merito per il montaggio e per l'occupazione del suolo pubblico, e di conseguenza non hanno rilasciato le relative autorizzazioni, come confermato in Questura e in Comune.

Ugo Rossi, leader del movimento no vax 3V, presente nei pressi del palco (come da giorni alla protesta), in merito ha affermato che "è stata concessa un'autorizzazione verbale da parte della Digos e dal responsabile degli uffici del Comune".

