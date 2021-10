Incidenti stradali: cade dalla moto, muore giovane a Pisa

(ANSA) - PISA, 17 OTT - Un uomo di 29 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 7 in prossimità di una rotatoria al confine tra Pisa e Ghezzano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa).

Il giovane era in sella a una moto quando ne ha perso il controllo per cause tuttora in corso di accertamento.

Non è escluso che il motociclista, di origini straniere, abbia accusato un malore alla guida e sia poi rovinosamente caduto sull'asfalto. Le forze dell'ordine, stando a quanto si è appreso, avrebbero escluso il coinvolgimento di altro veicoli.

(ANSA).