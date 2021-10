Per figlia Cucinelli controllo Green pass e poi al lavoro

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 15 OTT - Si è presentata come tutti gli altri dipendenti all'ingresso dell'azienda, a Solomeo di Corciano, sottoponendosi al controllo del Green pass, Carolina Cucinelli, figlia del fondatore Brunello e co-presidente, co-creative director e board member del gruppo della moda. Solo una volta superato si è recata regolarmente al lavoro. "La sicurezza dei dipendenti e di tutti noi è la prima cosa" ha detto parlando con l'ANSA.

"C'è tanta serenità - ha sottolineato Carolina Cucinelli riferendosi al clima in azienda - e c'è stata comunque libera scelta per tutti quanti. Però il senso di comunità è stato veramente forte e questo fa onore alle persone. Non c'è stato bisogno di prendere misure particolari, siamo contenti e da oggi si comincia un nuovo percorso".

"Da Solomeo un messaggio distensivo e di collaborazione per il Paese? Proviamo solo a a fare il massimo, per l'azienda e per tutti" ha concluso Carolina Cucinelli. (ANSA).