Consigliere Lazio no vax barricato in Consiglio, 'Resistere'

"Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. continuiamo l'occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione lazio, Pisana, dalle 9.30.

Buona resistenza a tutti!!". Così il consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, dichiaratamente no vax e no pass e la deputata ex M5s Sara Cunial annunciano di essere "barricati" all'interno degli uffici del Consiglio della Regione Lazio nel giorno dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro.

resistere per esistere "Siamo in difesa del del diritto al lavoro, resistere, resistere", scrivono su Fb.

IL VIDEO POSTATO