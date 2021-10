Prefetto Trieste,sciopero non autorizzato,reato partecipare

(ANSA) - TRIESTE, 14 OTT - "Sostanzialmente quella di domani è una manifestazione presentata come sciopero. Non è stata convalidata dalla Commissione di Garanzia quindi è una manifestazione non autorizzata che impedisce l'accesso dei lavoratori al porto e blocca l'attività. Si configura cioè come interruzione di pubblico servizio, quindi è perseguibile". Lo spiega il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, precisando che per questo reato "non è previsto l'arresto ma una denuncia per gli organizzatori" e auspicando che "non si verifichino incidenti. L'attenzione deve rimanere alta". "Ci sarà una presenza adeguata, rafforzata delle forze dell'ordine", aggiunge. (ANSA).