Green pass: prefettura Milano, attenzione a obiettivi sensibili

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito questa mattina in prefettura a Milano, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass di domani sui luoghi di lavoro e delle manifestazioni di dissenso che sono state annunciate, "ha confermato la prosecuzione e l'intensificazione di servizi dedicati a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare attenzione ad obiettivi ritenuti sensibili per la circostanza". Lo spiega in una nota la Prefettura aggiungendo che alla riunione di questa mattina ha partecipato anche il procuratore Alberto Nobili, che sta seguendo la vicenda per i profili giudiziari. (ANSA).