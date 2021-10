Ucciso in piazza: giudice mette a disposizione nuovo video

(ANSA) - PAVIA, 13 OTT - Il gip del Tribunale di Pavia ha messo a disposizione delle parti un altro video riguardante l'inchiesta sulla morte di Youns El Bossettaoui, l'immigrato marocchino di 39 anni ucciso da un colpo partito dalla pistola di Massimo Adriatici, ex assessore leghista alla sicurezza della giunta di Voghera (Pavia).

Le immagini sono quelle riprese da una telecamera presente nella zona di piazza Meardi a Voghera, dove la sera del 20 luglio scorso avvenne il fatto di sangue. A richiederle sono sia i legali dei familiari di El Boussettaoui, gli avvocati Marco Romagnoli e Debora Piazza, che i difensori di Adriatici, gli avvocati Gabriele Pipicelli e Colette Gazzaniga. Da quanto emerge da ambienti investigativi, da questo video non sembrerebbero emergere elementi significativi per l'indagine.

Nei giorni immediatamente successivi all'uccisione del 39enne era stato acquisito agli atti un primo video, ripreso da un'altra telecamera di sorveglianza, in cui si vede l'immigrato avvicinare Adriatici e, dopo una breve discussione, colpirlo con un pugno: le immagini mostrano l'ex assessore cadere a terra, ma non il momento in cui spara alla vittima. (ANSA).