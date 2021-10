Green pass: venerdì sit-in a Roma, 'sciopero a oltranza'

Nuovo sit-in a Roma contro il Green pass venerdì, nel giorno in cui il certificato verde diventerà obbligatorio. La manifestazione, che si svolgerà a pochi giorni dagli scontri di sabato, è in programma venerdì pomeriggio a piazza Santi Apostoli, a qualche metro di distanza dalla Prefettura. "Sciopero generale del lavoro e del consumo! Venerdì 15 ottobre a oltranza!" sottolineano gli organizzatori lanciando l'iniziativa. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Sara Cunial, deputata ex 5 Stelle, e dell'avvocato Edoardo Polacco. Al sit-in, preavvisato, sono attese circa 1500 persone.