Studenti in corteo a Torino, bruciata gigantografia Draghi

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Una gigantografia di Mario Draghi è stata data alle fiamme dagli studenti che manifestano in corteo a Torino. Davanti alla sede del Miur, in corso Vittorio Emanuele, è stata bruciata anche una bandiera dell'Europa. La manifestazione, indetta in occasione dello sciopero generale, si sta spostando verso la stazione di Porta Nuova, dove si unirà al corteo di Usb, Cub e Cobas. "Gli studenti li avete abbandonati li avrete nelle piazze ancora più arrabbiati", è uno degli slogan. (ANSA).