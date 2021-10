Incendi: vasto rogo in zone già colpite nell'Oristanese

(ANSA) - ORISTANO, 10 OTT - Torna l'emergenza incendi in Sardegna. Un vasto rogo è divampato nelle campagne di Santu Lussurgiu, il Comune in provincia di Oristano già duramente colpito dal fuoco a fine luglio.

Questa volta, però, le fiamme - alimentate da un forte vento di grecale - stanno interessando un'altra zona, precisamente la località Monte Ladu.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Corpo forestale di Seneghe, che ha chiesto l'intervento di ben cinque elicotteri regionali (decollati dalle basi di Bosa-Fenosu-San Cosimo-Pula-Alà dei Sardi) e di due Canadair in arrivo da Ciampino. (ANSA).