Jared Leto è arrivato a Roma e si è ritrovato in mezzo agli scontri nella manifestazione No Green pass. L'attore statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della Capitale. "Sono finito in una protesta a Roma. Da quello che capisco era sull'obbligo di vaccini e il green pass. Sono stato colpito dai lacrimogeni e sono andato via", scrive in una story.