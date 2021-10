Lobby nera: pm acquisiscono filmati seconda puntata Fanpage

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - La Procura di Milano ha disposto l'acquisizione, attraverso il lavoro della Guardia di Finanza, dell'intero girato con cui è stata realizzata la seconda puntata di Fanpage sulla cosiddetta "lobby nera" e che riguarda, in particolare, una presunta "alleanza" tra il gruppo di Roberto Jonghi Lavarini, il 'barone nero', Lealtà Azione e esponenti della Lega. E anche la vicenda di una valigia per presunti finanziamenti illeciti, consegnata dopo un colloquio tra il cronista infiltrato e Jonghi Lavarini, ma nella quale Fanpage aveva messo in realtà libri. (ANSA).