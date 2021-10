Vaccini: Lombardia, pronti a terza dose per tutti

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - "Ema ha approvato la terza dose agli over 18. Regione è pronta sulla base delle indicazioni che riceveremo dal Ministero della Salute e dalla struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo, con un richiamo a partire dal sesto mese dopo la seconda dose". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, in una conferenza stampa organizzata sull'andamento e la prosecuzione della campagna vaccinale. "Da giovedì - ha aggiunto Moratti -, negli hub ci sarà la possibilità per gli over 80 e gli immunocompromessi, di somministrare l'anti Covid unito al vaccino anti influenzale per gli over 80". (ANSA).