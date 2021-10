Terremoto su confine Italia Svizzera, sospesi treni

(ANSA) - AOSTA, 05 OTT - Alle 7,39 di questa mattina c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro a 8 chilometri di profondità nel ghiacciaio dell'Arolla, al confine fra Italia e Svizzera. La scossa è stata avvertita in molti comuni della Valle d'Aosta. Altre due scosse di minore intensità hanno interessato la zona: alle 6,09 (ML 2.5) e alle 7,41 (ML 2.3). I dati sono riportarti sul sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia.

A seguito del terremoto dalle 8,20 alle 9.40 il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche sulla tratta Aosta -Torino, poi è ripreso regolarmente.

(ANSA).