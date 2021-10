Marito accoltella moglie e poi si ferisce con stessa arma

(ANSA) - ANCONA, 05 OTT - Un uomo ha accoltellato la moglie all'addome e ha poi rivolto l'arma contro se stesso. E' successo stamane, intorno alle 6:30, nel territorio di Moie di Maiolati Spontini (Ancona). Il movente sarebbe passionale: la donna è stata trasportata in condizioni gravissime in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona e sottoposta ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata e lei è in pericolo di vita.

Molto più superficiali le ferite del marito, che è stato trasportato anche lui all'ospedale di Ancona. E' in stato di fermo e viene sentito dal pm Irene Bilotta. In casa c'erano anche i due figli piccoli della coppia, che non avrebbero assistito al fatto. Indagano i carabinieri di Jesi. (ANSA).