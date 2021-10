Lieve aumento ricoverati Covid in ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 03 OTT - Ricoverati Covid in lieve risalita negli ospedali dell'Umbria i base ai dati aggiornati dalla Regione a domenica 3 ottobre. Sono infatti 52, due in più di sabato, cinque dei quali, più uno, nelle terapie intensive.

Nell'ultimo giorno sono stati rilevati 46 nuovi positivi e 80 guariti, mentre restano stabili a 1.450 i morti per il virus.

Gli attualmente positivi sono ora 785, 34 in meno.

Sono stati analizzati 1.563 tamponi e 5.820 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,6 per cento (0,49 sabato). (ANSA).