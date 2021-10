Vasto incendio in zona Ostiense a Roma

Un vasto rogo si è sviluppato nella zona Ostiense a Roma. Le fiamme hanno interessato anche il ponte di Ferro. Molte le segnalazioni alle forze dell'ordine anche perché la zona è vicina ad una delle aree della movida romana. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco. Coinvolta anche una condotta del gas. Sono presenti sul posto 6 squadre ed è stato inviato il nucleo N.B.C.R. di Roma. Al momento sembrerebbe che non ci siano persone coinvolte.

Il Ponte dell'Industria - questo il nome ufficiale dell'opera - è stato costruito tra il 1862 ed il 1863 ed è lungo 131 metri.

Sono crollate alcune parti esterne del Ponte di ferro, interessato dal vasto incendio che in serata è scoppiato nel quartiere Ostiense a Roma; al momento, tuttavia, la struttura dell'opera tiene. Vigili del fuoco continuano ad lavorare per spegnere le fiamme. I crolli hanno interessato le gallerie dei servizi laterali alla struttura del ponte. Ad essere danneggiate sono, in particolare, le parti delle gallerie che danno su piazzale della Radio. I vigili del fuoco sono sul ponte intenti a circoscrivere le fiamme e a raffreddare la struttura con getti di acqua.