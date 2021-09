Covid: Francofonte resta "zona arancione" fino al 6 ottobre

(ANSA) - PALERMO, 28 SET - Il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, continua a rimanere l'unica "zona arancione" in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato, infatti, in serata un'ordinanza che conferma - così come richiesto dal dipartimento regionale Asoe - le misure restrittive anti Covid fino a mercoledì 6 ottobre prossimo. (ANSA).