(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - Tre ricoverati Covid in meno negli ospedali dell'Umbria, ora 43, due dei quali in terapia intensiva (dato stabile). Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 18 nuovi positivi e 50 guariti, mentre rimane fermo il numero dei morti. Gli attualmente positivi sono ora 959, 32 in meno di domenica.

Sono stati analizzati 614 tamponi e 1.251 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari a 0,96 per cento (era 0,99 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).