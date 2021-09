Giani: 'Stato emergenza appena quantificati danni maltempo'

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - "E' stato un momento davvero molto difficile per tutti noi: le segnalazioni dei danni arrivano un po' da tutta la Toscana, quindi nel momento in cui li quantifichiamo faremo lo stato di emergenza regionale". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito delle conseguenze dell'ondata di maltempo che ieri ha colpito il territorio.

"Ieri è stata una giornata terribile - ha detto, a margine di un convegno a Firenze - io ho avuto modo di interloquire con i vari sindaci: nelle parole di Persiani, il sindaco di Massa, sentivo il forte stato di disagio e preoccupazione nel momento in cui ci sono state case scoperchiate da questa sorta di uragano, con il vento a 140 chilometri orari; e dall'altra parte c'è invece il fenomeno che ha preso più l'interno, e quindi parlo di quando è passato sopra Firenze ma soprattutto si è concentrato su Bivigliano nel comune di Vaglia o su Borgo San Lorenzo, con queste incredibili pillole di grandine che hanno prodotto danni alle macchine, che hanno squinternato i tetti di edifici". (ANSA).