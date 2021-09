Detenuto evade dopo visita in ospedale a Genova

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Un detenuto di origini marocchine di 22 anni è evaso questa mattina a Genova subito dopo essere stato visitato all'ospedale San Martino. L'uomo, in cella nel carcere di Marassi per furto e rapina, stava salendo sul furgone per tornare in prigione quando ha iniziato a correre facendo perdere le tracce. Lo comunica Michele Lorenzo, segretario regionale del Sappe. Il detenuto, a cui avevano appena tolto il gesso dal braccio, era senza manette.

"Bisogna evitare il turismo penitenziario - sottolinea Lorenzo - di detenuti che vengono inviati alle visite mediche o pronto soccorso urgente con estrema facilità. Poche ore fa è scappato un altro detenuto a Bari. Occorre maggiore rigore sulle motivazioni d'invio esterno. Si deve potenziare il settore medico penitenziario". Sono state diramate le segnalazioni per le ricerche. (ANSA).