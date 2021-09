Green pass: Sala, ogni sabato diventa peggio, è un problema

(ANSA) - MILANO, 26 SET - "Ogni sabato è peggio, ne ho parlato anche ieri con il prefetto e mi ha detto che le denunce stanno aumentano". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle manifestazioni che ogni sabato organizzano in città i 'no Green pass' e che è degenerata in scontri con la Polizia.

"E' chiaro che da un lato ci sono le forze dell'ordine che sono costrette, con le tante cose che hanno da fare, ad arginare queste manifestazioni, dall'altro ormai il disagio per i cittadini aumenta perché bloccano tram e strade - ha spiegato a margine di un evento - E' chiaro che è un problema. Non ho soluzioni e ne stiamo parlando con il questore. La questura prima di tutto vuole evitare incidenti in questa fase in cui siamo usciti da una situazione di grande tensione, però così è difficile andare avanti". (ANSA).