Trieste Next: 10/a edizione, tema è benessere sostenibile

(ANSA) - TRIESTE, 24 SET - Ha preso il via questa mattina a Trieste con il taglio del nastro la 10/a edizione di Trieste Next dal titolo "Take care. La scienza per il benessere sostenibile", il festival della ricerca scientifica organizzato dal Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, Immaginario Scientifico e SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, che si terrà fino al 26 settembre in piazza Unità con 80 eventi, 300 relatori e 50 spazi espositivi.

"Oggi, rispetto al tema del benessere sostenibile, un ruolo fondamentale devo averlo la scienza perché la sostenibilità non può ridursi alla tutela delle risorse, ma grazie alla ricerca dobbiamo raggiungere una sostenibilità anche economica e sociale", ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Il rettore dell'università di Trieste, Roberto Di Lenarda, ha voluto evidenziare "la ricchezza del programma maggiore di tutti gli anni passati", mentre la direttrice dell'Immaginario Scientifico, Serena Mizzan, ha affermato che "senza divulgazione scientifica sarà difficile realizzare benessere e sostenibilità". (ANSA).