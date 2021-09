Stato-mafia: pg Palermo, valuteremo se impugnare verdetto

(ANSA) - PALERMO, 24 SET - "Dire ora, senza aver letto le motivazioni, se ricorreremo in Cassazione contro la sentenza di ieri, sarebbe un inammissibile passo in avanti". Lo dice Anna Maria Palma, procuratore generale facente funzioni di Palermo, a proposito dell'intenzione dell'accusa di impugnare la sentenza della corte d'assise d'appello che ieri, ribaltando il verdetto di primo grado, ha assolto gli ex ufficiali del Ros, Mori, Subranni e De Donno e l'ex senatore Dell'Utri al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. "La sentenza - spiega Palma, che regge l'ufficio in attesa della nomina del nuovo procuratore generale - potrebbe anche convincerci, perciò attendiamo di leggere le motivazioni prima di qualunque decisione". (ANSA).